Нормандский саммит: в России рассказали, при каких условиях согласятся на следующую встречу

Во время нормандского саммита, фото:

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В России заявили, что решение о проведении следующей встречи в рамках нормандского саммита будет принято «исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей».

Главным условием со стороны РФ является «подвижка по комплексу договоренностей» как в области безопасности, так и в политической сфере. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает агентство «РБК».

По его словам, во время предыдущей встречи были достигнуты четкие договоренности, что новый саммит должен подвести итоги того, что обсуждалось на предыдущей встрече.

Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское — ред.) законодательство и некоторых других вещей, — отметил Грушко.

Одним из главных препятствий Грушко назвал «отсутствие какой-либо готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском».

Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета, — подчеркнул дипломат страны-агрессора.

В последний раз встреча лидеров нормандского формата состоялась 6 декабря 2019 года. В ней приняли участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель.

Тогда стороны договорились провести следующую встречу в апреле этого года. Однако на прошлой неделе в МИД России заявили, что этот саммит под угрозой срыва, поскольку из достигнутых тогда договоренностей были выполнены только те, которые касались обмена пленными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности исключил возможность проведения прямых переговоров Киева с главарями пророссийских террористических организаций ЛНР и ДНР.