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Зеленский исключил прямые переговоры с главарями ЛДНР. Фото: president.gov.ua

Зеленский: Мы готовы к диалогу с гражданским населением ОРДЛО

15 фев 2020, 13:46
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Владимир Зеленский, президент Украины, исключил возможность того, что Киев будет проводить прямые переговоры с главарями пророссийских террористических организаций ЛНР и ДНР.

Украинские партнеры время от времени предлагают властям начать «прямой диалог» с оккупационными властями Донбасса, но Украина не согласится на такие призывы. Об этом 15 февраля Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которого проводили украинские СМИ.

Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто непризнан с точки зрения международного права, а значит, не может представлять местное население, — отметил он.

По словам украинского лидера, в диалог следует включить переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Зеленский подчеркнул, что будет создана диалоговая платформа «Мир Донбасса», к которой привлекут переселенцев, которых сегодня насчитывается по меньшей мере 1,5 млн человек.

Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и принимать активное участие в обсуждении своего будущего в составе единой Украины, — уверен президент.

Также в Мюнхене Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе. Новую идею в ближайшее время донесут всем участникам нормандского формата.

Напомним, Владимир Зеленский находится в Германии с рабочим визитом. На полях Мюнхенской конференции по безопасности он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

Источник: Ракурс


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Зеленский: Мы готовы к диалогу с гражданским населением ОРДЛО

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить прямые переговоры с представителями террористических ЛНР и ДНР. По словам президента, Киев готов к переговорам с гражданскими жителями оккупированного Донбасса

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