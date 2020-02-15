Зеленський виключив прямі переговори з ватажками ЛДНР. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, виключив можливість того, що Київ проводитиме прямі переговори з ватажками проросійських терористичних організацій ЛНР та ДНР.

Українські партнери час від час пропонують владі розпочати «прямий діалог» із окупаційною владою Донбасу, однак Україна не погодиться на такі заклики. Про це 15 лютого Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, трансляцію якого проводили українські ЗМІ.

Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення, — зазначив він.

За словами українського лідера, до діалогу варто включити переселенців з Донецької та Луганської областей. Зеленський наголосив, що буде створена діалогова платформа «Мир Донбасу», до якої залучать переселенців, яких сьогодні нараховується щонайменше 1,5 млн осіб.

Вони мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України, — впевнений президент.

Також у Мюнхені Зеленський запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі. Нову ідею найближчим часом донесуть всім учасникам нормандського формату.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває у Німеччині з робочим візитом. На полях Мюнхенської безпекової конференції він проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав.