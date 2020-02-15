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Ракурс
Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції. Фото:

Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції (ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 лют 2020, 12:48
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Володимир Зеленський, президент України, 15 лютого виступає на Мюнхенській безпековій конференції.

Глава держави з офіційним візитом прибув до Німеччини. У межах конференції лідер українців виступає на окремій сесії, присвяченій Україні. Про плани президента напередодні повідомляли в Офісі президента.

Очікується, що глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав. Наразі невідомо, з ким Зеленський зустрічатиметься.

Також у рамках Мюнхенської конференції відбудеться «Український ланч», на якому виступлять глава ОБСЄ Еді Рама та заступник генсека НАТО Мірче Джоане.

Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція розпочалася 14 лютого й триватиме до 16 лютого. Захід присвячений темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я.

Вчора у Мюнхені представили план «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні», у якому не згадувалося про агресію Росії. Цю заяву розробили без участі України. «Мюнхенський план» розкритикували в США, згодом він зник із сайту Мюнхенської конференції. Офіційно керівництво конференції не визнало цей документ, авторами якого була низка приватних осіб.

Джерело: Ракурс


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