План щодо припинення війни в Україні розробили росіяни спільно з організаторами Мюнхенської конференції / facebook.com/pg/MunSecConf

https://racurs.ua/ua/n133720-munhenska-konferenciya-zustrine-zelenskogo-pidgotovlenym-spilno-z-rf-planom-prypynennya-viyny.html

Ракурс

Міжнародна конференція з питань безпеки стартувала 14 лютого в Мюнхені. 56 за рахунком зустріч світових лідерів присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням зміни клімату та охорони здоров’я. Для участі в конференції до Мюнхена вже прибули президент України Володимир Зеленський, канцлер Австрії Себастьян Курц, глава уряду Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та інші. Нагадаємо, окрім президента від України на Мюнхенську конференцію поїхали багато представників фракції «Слуга народу», а також колишній глава держави Петро Порошенко та парламентарі.

Цьогоріч міжнародний захід, який традиційно відбувається у стінах готелю Байєрішер Гоф, триватиме з 14 по 16 лютого. Організатори конференції очікують на прибуття понад 500 високопосадовців та лідерів думок з усього світу.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, відкриваючи засідання, заявив, що Захід повинен залучати Росію до співпраці попри всі порушення міжнародного права.

Навіть якщо ми маємо визнати, що Росія пішла геть від Європи, навіть попри її дії в Сирії, Грузії та Україні… це все одно наше зобов’язання тримати двері відкритими, давати шанс. Це — наше надбання 1990 року (після падіння Берлінської стіни), — заявив Ішингер.

Мюнхенська конференція і перша скандальна заява щодо України

Перша скандальна заява Мюнхену 14 лютого була присвячена Україні. Організатори Мюнхенської конференції та кілька міжнародних організацій у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили свій план припинення війни в Україні, який вони назвали «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». Зауважимо, що українські організації не приймали участі у розробці документа, на відміну від Російської ради з міжнародних справ. Також у цьому документі відсутні згадки про напад країни-агресора на Україну, а російсько-українську війну названо «конфлікт в та навколо України».

Отже, цей план пропонує:

Крок 1: Відновлення СЦКК (Росія покинула комісію кілька років тому).

Крок 2: Переговори щодо бойових дій на рівні «нормандської четвірки» (пропонується розширити список обговорюваних питань військовими темами).

Крок 3: Розширення свободи пересування (пропонується збільшити кількість пунктів пропуску).

Крок 4: Пошук зниклих безвісти.

Крок 5: Планування і реалізація ініціативи щодо розмінування.

Крок 6: Реконструкція Донбасу (створення донорського фонду за участю ЄС, західних компаній, не виключається участь російської сторони).

Крок 7: Створення зони вільної торгівлі для відновлення Донбасу (цей пункт також містить згадку про Росію).

Крок 8: Підтримка дорожньої карти щодо санкцій (ймовірно, створення «лазівки» для зняття санкцій з Росії).

Крок 9: Усунення радіаційної небезпеки (вивезення радіоактивних речовин з території Донбасу).

Крок 10: Побудова нового діалогу між євроатлантичними структурами на тему взаємної безпеки (пропонується взаємодія між МЗС з усього регіону для планування і створення спільної стратегії).

Крок 11: Підтримка і визначення областей вибіркової взаємодії ЄС з Росією (Москві пропонується активніше співпрацювати в гуманітарній сфері: спільно розвивати науку, включатися в дослідження. Всі ці ініціативи йдуть зі згадкою про мінські угоди).

Крок 12: Новий національний діалог по всій Україні на тему ідентичності — історії, національної пам’яті, мови, досвіду меншин і терпимості (цей діалог повинен включати осіб, котрі формують громадську думку, провідних вчених і визнаних у світі експертів. Також пропонується докласти зусиль для взаємодії України зі своїми сусідами, особливо Польщею, Угорщиною і Росією).

Зауважимо, що у цьому плані відсутні кроки щодо відновлення суверенітету України над Кримом, водночас є згадки щодо відновлення співпраці Євросоюзу з Росією.

Мюнхенська конференція: коли говоритимуть про Україну

Окрім президента України Володимира Зеленського, участь в Мюнхенській конференції візьме глава МЗС Вадим Пристайко. Зокрема, 15 лютого, відбудеться зустріч міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752.

Також у суботу в межах Мюнхенської конференції відбудеться традиційний український сніданок, модератором якого стане президент Ради з міжнародних відносин (США) Річард Хаас. Гостями сніданку будуть журналіст «Радіо Свобода» і колишній в’язень терористів ДНР Станіслав Асєєв, професор Стенфордського університету, політолог Френсіс Фукуяма, заступник генсека НАТО Мірча Джоане, президент Естонії Керсті Кальюлайд, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і міністр оборони Швеції Петер Гульквіст.