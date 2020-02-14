План по прекращению войны в Украине разработали россияне вместе с организаторами Мюнхенской конференции / facebook.com/pg/MunSecConf

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Международная конференция по вопросам безопасности стартовала 14 февраля в Мюнхене. 56-я по счету встреча мировых лидеров посвящена темам конфликтов и разоружения, изменения климата и здравоохранения. Для участия в конференции в Мюнхен приедут президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Австрии Курц, глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и другие. Напомним, помимо президента от Украины на Мюнхенскую конференцию поехали многие представители фракции «Слуга народа», а также бывший глава государства Петр Порошенко и парламентарии.

В этом году международное мероприятие, которое традиционно проходит в стенах отеля Байеришер Хоф, состоится с 14 по 16 февраля. Организаторы конференции ожидают прибытия свыше 500 лиц и лидеров мнений со всего мира.

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, открывая заседание в пятницу, заявил, что Запад должен привлекать Россию к сотрудничеству, не взирая на все нарушения международного права.

Даже если мы должны признать, что Россия ушла от Европы, даже несмотря на их действия в Сирии, Грузии и Украине… это все равно наше обязательство держать двери открытыми, давать шанс. Это — наше достояние 1990 года (после падения Берлинской стены), — заявил Ишингер.

Мюнхенская конференция и первое скандальное заявление об Украине

Первое официальное заявление Мюнхена 14 февраля было посвящено Украине. Организаторы Мюнхенской конференции и несколько международных организаций в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине, который они назвали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Отметим, что украинские организации не принимали участия в разработке документа, в отличие от Российского совета по международным делам. Также в этом документе отсутствуют упоминания о нападении страны-агрессора на Украину, а российско-украинская война названа «конфликтом в и вокруг Украины».

Итак, этот план предлагает:

Шаг 1: Восстановление СЦКК (Россия покинула комиссию несколько лет назад).

Шаг 2: Переговоры о боевых действиях на уровне «нормандской четверки» (предлагается расширить перечень переговоров на военные темы).

Шаг 3: Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).

Шаг 4: Поиск пропавших без вести.

Шаг 5: Планирование и реализация инициативы по разминированию территорий Донбасса.

Шаг 6: Реконструкция Донбасса (создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний, не исключается участие российской стороны).

Шаг 7: Создание зоны свободной торговли для восстановления Донбасса (тут также упоминается об участии России).

Шаг 8: Поддержка дорожной карты по санкциям (вероятно, создание «лазейки» для дальнейшего снятия санкций с России).

Шаг 9: Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных веществ с территории Донбасса).

Шаг 10: Построение нового диалога между евроатлантическими структурами на тему взаимной безопасности (предлагается взаимодействие между МИДами со всего региона для планирования и создания совместной стратегии).

Шаг 11: Поддержка и определение областей выборочного взаимодействия ЕС с Россией. (Москве предлагают активнее сотрудничать в гуманитарной сфере: развивать совместно науку и исследования. Все это с упоминанием минских соглашений).

Шаг 12: Новый национальный диалог по всей территории Украины на тему идентичности — истории, национальной памяти, языка, опыта меньшинств и терпимости (этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и признанных в мире экспертов. Также предлагается приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией).

Мюнхенская конференция: когда будут говорить об Украине

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, участие в Мюнхенской конференции примет глава МИД Вадим Пристайко. В частности, 15 февраля, состоится встреча международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 в Иране.

Также в субботу в рамках Мюнхенской конференции состоится традиционный украинский завтрак, модератором которого выступит президент Совета по международным отношениям (США) Ричард Хаас. Гостями завтрака станут журналист «Радио Свобода» и бывший узник террористов ДНР Станислав Асеев, профессор Стэнфордского университета, политолог Фрэнсис Фукуяма, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, премьер-министр Албании Эди Рама и министр обороны Швеции Петер Гульквист.