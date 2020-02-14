Мюнхенская конференция стартует 14 февраля

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Мюнхенская конференция по безопасности стартует 14 февраля. Туда уже отправилась украинская делегация.

Фото с украинскими политиками и чиновниками с самолета опубликовали народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, а также политолог Тарас Березовец в своих Telegram-каналах.

По словам Березовца, в самолете много представителей фракции «Слуга народа». Кроме того, там заметили пятого президента Петра Порошенко и председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса. Березовец добавил, что надеется не увидеть в самолете бывшего нардепа Олега Ляшко.

Также на борту самолета зафиксировали исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко и члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также опубликовал несколько фото с самолета. Он порадовался присутствию президента Молдовы Игоря Додона, который летел с украинской делегацией.

На Мюнхенской конференции также выступит президент Украины Владимир Зеленский, однако он, видимо, не захотел лететь обычным рейсом со всей украинской делегацией.

Мюнхенская конференция по безопасности или MSC — ежегодное событие, которое проходит в столице Баварии в отеле Bayerischer Hof, будет проводиться уже в 56-й раз. Начиная с 1963 года в Мюнхене ежегодно дискутируют первые лица десятков стран мира. В этом году в Баварию приедут представители более чем 40 государств, в том числе президенты, премьер-министры, министры иностранных дел и обороны, а также представители международных организаций и частных компаний.

Нынешние встречи будут посвящены темам от войн и разоружения до климата и здоровья. Основным профилем конференции, впрочем, станет кризисный менеджмент, а кризисов, которые нужно обсудить, целых 27 — от Афганистана до Йемена.

Для самого Владимира Зеленского в Мюнхене, где он в качестве гостя MSC будет впервые, подготовлена целая программа. Доклад, посвященный Украине, планируется на панели, которая продлится, по предварительной информации, с 11.45 до 12.45 (по местному времени) в субботу.

Напомним, ранее Офис президента Украины официально сообщил о намерении подать иск в суд на журналистов после обнародования расследования «Схем» о возможной январской встрече в Омане Владимира Зеленского с экс-главой ФСБ и нынешним главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым.