Спутниковая перепись населения: Дубилету снова пришлось оправдываться за свои инициативы

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Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров, в интервью 13 февраля заявил, что правительство изучает возможность использования данных спутника для проведения переписи населения Украины на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. В то же время сегодня Дубилет в Фейсбук написал, что «иногда ему не хватает опыта, чтобы не говорить то, что может впоследствии разойтись неправильными заголовками».

В интернете распространилась новость о том, что мы как бы планируем провести перепись населения на оккупированных территориях с помощью спутника… Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и в других горячих точках, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом, — отметил Дубилет.

По его словам, украинская сторона решила изучить, насколько это возможно реализовать в сегодняшних реалиях. Министр посетовал на то, что в сети разошлась новость с заголовком «Дубилет хочет подсчитать украинцев с помощью спутника».

Начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт, — посетовал представитель Кабмина.

Напомним, недавно Дмитрий Дубилет в интервью «Украинскому радио» заявил, что перепись населения Украины могут провести несколькими способами с использованием различных методологий расчетов. По его словам, в правительстве изучают возможность использования спутниковых данных. Дубилет отметил, что чиновники уже обсуждали этот вопрос с представителями ООН. Вместе с тем, он добавил, что пока трудно сказать, насколько точным будет оценивание численности населения с помощью спутников.

Ранее в Кабмине заявляли, что перепись населения Украины могут провести в 2020 году. Он будет проводиться максимально за счет онлайн-инструментов.