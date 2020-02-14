Олег Гладковский, фото: Администрация президента

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Олег Гладковський, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), просит Окружной административный суд Киева признать противоправными и отменить решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о результатах полной проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы.

Также он просит отменить решение НАПК, которым было утверждено заключение по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено решение о результатах проверки его декларации за 2015 год в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Недавно Гладковского видели в Киеве среди зрителей одного из самых известных мировых шоу — выступлении труппы Cirque du Soleil во Дворце спорта. Соответствующий фотоснимок обнародовало издание «Страна».

Гладковский сидел в седьмом ряду в VIP-секторе рядом с Ириной Ярмолюк, с которой, по информации издания, он находится в отношениях.

Гладковський также известен как «Свинарчук» из прошлогоднего скандала с закупкой в ​​России запчастей для оборонной промышленности. Журналисты подозревали его в причастности к «многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен» вследствие закупки деталей по завышенным ценам.

17 октября его задержало НАБУ после попытки выехать из Украины по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Также в отношении него открыто дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,5 млн грн. Тогда суд арестовал его на два месяца. Спустя несколько дней он вышел из СИЗО после уплаты более 10 млн грн залога.

Напомним, летом 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Гладковского в СНБО было кадровой ошибкой.