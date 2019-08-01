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Порошенко назвал Гладковского кадровой ошибкой. Фото: Цензор

Порошенко назвал Гладковского кадровой ошибкой

1 авг 2019, 12:47
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Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандал с госпредприятием «Укроборонпром» и назначение на пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) своего бизнес-партнера Олега Гладковского.

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Порошенко признал, что назначение Гладковского было кадровой ошибкой, однако заявил, что он это исправил увольнением партнера. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Назначение Гладковского Порошенко обусловил своим убеждением, что партнер сможет выполнить поставленные задачи и перевести «Укроборонпром» на трехсменный режим. Политик отметил, что Гладковский со своими задачами справился.

Относительно скандала с предприятием Порошенко заявил, что, если кто-то настаивает на нарушении законодательства, то пусть этот человек идет доказывать правоту в суд. Отложенное на неделю увольнение Гладковского политик объяснил длительной проверкой данных через прокуратуру, Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Порошенко отметил, что из-за скандала потерял часть своего рейтинга, однако настаивает на том, что не имеет к схеме никакого отношения. По словам политика, отношения с Гладковским он больше не поддерживает, а в последний раз его видел на заседании СНБО.

Как известно, в феврале журналисты Bihus.info обнародовали информацию о закупке российских деталей по завышенной цене предприятием «Укроборонпром».

Напомним, аудиторы нашли многомиллионные убытки во время проверки концерна «Укроборонпром».


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