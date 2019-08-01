Порошенко назвав Гладковського кадровою помилкою. Фото: Цензор

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Ракурс

Колишній президент України Петро Порошенко прокоментував скандал з держпідприємством «Укроборонпром» та призначення на пост заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) свого бізнес-партнера Олега Гладковського.

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Порошенко визнав, що призначення Гладковського було кадровою помилкою, однак заявив, що він це виправив звільненням партнера. Про це він розповів у інтерв’ю «Українській правді».

Призначення Гладковського Порошенко обумовив своїм переконанням, що партнер зможе виконати поставлені завдання та перевести «Укроборонпром» на тризмінний режим. Політик наголосив, що Гладковський зі своїми задачами впорався.

Щодо скандалу з підприємством Порошенко заявив, що, якщо хтось наполягає на порушенні законодавства, то хай ця особа йде доводити правоту до суду. Відкладене на тиждень звільнення Гладковського політик пояснив тривалою перевіркою даних через прокуратуру, Службу безпеки України та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Порошенко зазначив, що через скандал втратив частину свого рейтингу, однак наполягає на тому, що не має до схеми ніякого відношення. За словами політика, відносини з Гладковським він більше не підтримує, а в останній раз його бачив на засіданні РНБО.

Як відомо, у лютому журналісти Bihus.info оприлюднили інформацію про закупку російських деталей за завищеною ціною підприємством «Укроборонпром».

Нагадаємо, аудитори знайшли багатомільйонні збитки під час перевірки концерну «Укроборонпром».