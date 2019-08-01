Едем Бекіров, фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/ua/n125034-bilsh-bezbolisnou-bude-golodna-smert-politv-yazen-bekirov-napysav-zayavu-na-vypadok-etapuvannya.html

Ракурс

Заарештований російськими силовиками в окупованому Криму за сфабрикованими доказами український політв’язень Едем Бекіров написав письмову заяву, в якій погрожує розпочати голодування у випадку, якщо його етапуватимуть із Сімферополя до Красноперекопська.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фесбук повідомила його донька Елеонора Бекірова.

Нещодавно Центральний районний суд окупованого Сімферополя виніс постанову, згідно з якою кримінальна справа Бекірова спрямовуються до Красноперекопського районного суду.

У своїй заяві Бекіров наголошує, що, у зв’язку зі станом здоров’я, транспортування його в Красноперекопськ, утримання там в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) та щоденні доставки до суду будуть рівносильними болісній смерті.

Він наголошує, що зі своїми хворобами не витримає цих переїздів і утримання в ІТТ.

Тому більш безболісною буде голодна смерть у СІЗО № 1 Сімферополя, — наголосив у своїй заяві Бекіров.

За словами адвоката Бекірова Олексія Ладіна, якщо Бекірова спробують транспортувати до Красноперекопська, він підготує два офіційні звернення про початок голодування — на імена прокурора та начальника СІЗО. Крім того, в усній формі він 30 липня повідомив цю інформацію омбудсменові Люмилі Лубинів, котра відвідувала його в СІЗО.

Бекірова, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області, затримали 12 грудня 2018 року під час в’їзду до тимчасового окупованого Криму, куди він прямував, щоб відвідати матір та інших родичів. Окупанти інкримінують йому нібито перевезення понад 10 кг тротилу та 190 бойових патронів. Політв’язень усі звинувачення відкидає.

Нагадаємо, ще в травні адвокат Бекірова повідомляв про стабільно тяжкий стан здоров’я свого підзахисного.