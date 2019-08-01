Эдем Бекиров, фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/n125034-bolee-bezboleznennoy-budet-golodnaya-smert-politzakluchennyy-bekirov-napisal-zayavlenie.html

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Арестованный российскими силовиками в оккупированном Крыму по сфабрикованным доказательствам украинский политзаключенный Эдем Бекиров написал письменное заявление, в котором угрожает начать голодовку в случае, если его будут этапировать из Симферополя в Красноперекопск.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фесбук сообщила его дочь Элеонора Бекирова.

Недавно Центральный районный суд оккупированного Симферополя вынес постановление, согласно которому уголовное дело Бекирова направляются в Красноперекопский районный суд.

В своем заявлении Бекиров отмечает, что в связи с состоянием здоровья, транспортировка его в Красноперекопск, содержание там в изоляторе временного содержания (ИВС) и ежедневные доставки в суд будут равносильными мучительной смерти.

Он отмечает, что со своими болезнями не выдержит этих переездов и содержания в ИВС.

Поэтому более безболезненной будет голодная смерть в СИЗО № 1 Симферополя, — отметил в своем заявлении Бекиров.

По словам адвоката Бекирова Алексея Ладина, если Бекирова попытаются транспортировать в Красноперекопск, он подготовит два официальных заявления о начале голодовки — на имена прокурора и начальника СИЗО. Кроме того, в устной форме он 30 июля сообщил эту информацию омбудсмену Люмиле Лубинив, которая посещала его в СИЗО.

Бекирова, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области, задержали 12 декабря 2018 года во время въезда во временно оккупированный Крым, куда он направлялся, чтобы навестить мать и других родственников. Оккупанты инкриминируют ему якобы перевозку более 10 кг тротила и 190 боевых патронов. Политзаключенный все обвинения отвергает.

Напомним, еще в мае адвокат Бекирова сообщал о стабильно тяжелом состоянии здоровья своего подзащитного.