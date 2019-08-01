Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эдем Бекиров, фото: Антон Наумлюк

«Голодная смерть»: в Крыму политзаключенный Бекиров написал заявление на случай этапирования (ДОКУМЕНТ)

1 авг 2019, 12:29
999

Арестованный российскими силовиками в оккупированном Крыму по сфабрикованным доказательствам украинский политзаключенный Эдем Бекиров написал письменное заявление, в котором угрожает начать голодовку в случае, если его будут этапировать из Симферополя в Красноперекопск.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фесбук сообщила его дочь Элеонора Бекирова.

Недавно Центральный районный суд оккупированного Симферополя вынес постановление, согласно которому уголовное дело Бекирова направляются в Красноперекопский районный суд.

В своем заявлении Бекиров отмечает, что в связи с состоянием здоровья, транспортировка его в Красноперекопск, содержание там в изоляторе временного содержания (ИВС) и ежедневные доставки в суд будут равносильными мучительной смерти.

Он отмечает, что со своими болезнями не выдержит этих переездов и содержания в ИВС.

Поэтому более безболезненной будет голодная смерть в СИЗО № 1 Симферополя, — отметил в своем заявлении Бекиров.

По словам адвоката Бекирова Алексея Ладина, если Бекирова попытаются транспортировать в Красноперекопск, он подготовит два официальных заявления о начале голодовки — на имена прокурора и начальника СИЗО. Кроме того, в устной форме он 30 июля сообщил эту информацию омбудсмену Люмиле Лубинив, которая посещала его в СИЗО.

Бекирова, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области, задержали 12 декабря 2018 года во время въезда во временно оккупированный Крым, куда он направлялся, чтобы навестить мать и других родственников. Оккупанты инкриминируют ему якобы перевозку более 10 кг тротила и 190 боевых патронов. Политзаключенный все обвинения отвергает.

Напомним, еще в мае адвокат Бекирова сообщал о стабильно тяжелом состоянии здоровья своего подзащитного.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 1 августа: прокуратура открыла дело в отношении судей Верховного суда, Богдан написал заявление об отставке

В четверг, 1 августа, СМИ распространили информацию о том, что глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление об отставке. Также сегодня Белый дом предложил Москве помощь в тушении пожаров в Сибири

Новости Украины
21:47   1 авг
Новости партнеров
Загрузка...