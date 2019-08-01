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Гонки с полицией завершились для водителя тараном маршрутки: в ДТП пострадали 11 человек (ФОТО)

Гонки с полицией завершились для водителя тараном маршрутки: в ДТП пострадали 11 человек (ФОТО)

1 авг 2019, 12:03
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Транспортное происшествие с пострадавшими произошло сегодня утром в Днепре. Водитель легкового автомобиля протаранил маршрутное такси и микроавтобус перевернулся на бок.

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В результате инцидента 11 из 15 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Предварительно было установлено, что указанную легковушку преследовали сотрудники патрульной полиции, так как автомобиль был в ориентировке за совершение правонарушения. Правоохранители неоднократно требовали остановки транспортного средства, однако водитель игнорировал полицейских.

В Днепре легковушка протаранила маршрутку. Фото: Нацполиция

Нарушив правила дорожного движения, водитель столкнулся с маршруткой и остановился. Пассажир авто и водитель получили травмы.

Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Киеве произошло тройное ДТП. В масштабной аварии пострадали двое маленьких детей, которых госпитализировали в больницу.

Источник: Ракурс


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