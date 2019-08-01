Трамп предложил России помощь в тушении пожаров, Путин согласился. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/n125032-tramp-predlojil-rossii-pomosch-v-tushenii-pojarov-putin-soglasilsya.html

Ракурс

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 31 июля, в котором обсудили масштабные лесные пожары, бушующие на территории Сибири.

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В России огонь до сих пор уничтожает гектары сибирского леса, а местные власти не торопятся с этим бороться, ссылаясь на желание сэкономить. Но от этого страдает не только РФ, но и другие государства, так как дым от горящих лесов и смог уже начинает накрывать соседние страны. В связи со сложившейся ситуацией Трамп неожиданно предложил Путину помощь в ликвитации пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, американский президент предложил оказать содействие России в ликвидации последствий разбушевавшейся стихии. В ответ на такое предложение Путин поблагодарил Трампа и согласился воспользоваться его помощью при необходимости. По словам главы РФ, в данный момент уже сформирована авиагруппировка, которая будет бороться с бедствием. По данным военных, через пять дней вопрос относительно ликвидации пожаров может быть решен.

Как отметили в Кремле, предложение Трампа расценивается российскими властями в качестве возможности восстановления полноформатных отношений между двумя государствами.

Напомним, что масштабные пожары, которые уничтожают огромную площадь лесов в Сибири, охватили уже 3 млн га зеленых насаждений. Огонь бушует в 11-ти регионах РФ, а дым, который видно на фотографиях из космоса, уже достиг Монголии.