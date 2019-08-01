Порошенко о влиянии Медведчука на СМИ: Настоящий владелец каналов 112 и NewsOne не изменился, фото: Радіо Свобода

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Настоящий владелец телеканалов «112 Украина» и NewsOne не изменился и им продолжает оставаться президент России Владимир Путин.

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Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию «Украинская правда», реагируя на утверждение, что в течение его президентского срока пророссийский политик Виктор Медведчук значительно увеличил свое влияние на украинские СМИ, приобретя указанные телеканалы.

Я определенные основания утверждать, что владелец 112 не изменился. Независимо от того, он оформлялся на какого немца или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто, — убежден Порошенко.

По словам Порошенко, Путин принимал и продолжает принимать решение по этому телеканалу.

Потому что Янукович приехал в Москву с каналом на блюдечке, — отметил пятый президент Украины.

То же, по словам Порошенко, касается и телеканала NewsOne.

Что касается телеканала ZIK, который также недавно перешел в собственность связанного с Медведчуком медиахолдинга, то, отмечает Порошенко, его продажа Петром Дыминским состоялся уже после нынешних президентских выборов.

Порошенко отметил, что в период своего президентства несколько раз предлагал парламенту дать Нацсовету право немедленно забирать лицензии в случае наличия подозрения, что СМИ принадлежит стране-агрессору, однако в результате было принято постановление без законных механизмов ее реализации.

Потому что нельзя вводить санкции против украинских физических лиц. Закон запрещает, — отметил Порошенко.

Медведчука нет, есть Путин. А Медведчук является его представителем, — подчеркнул Порошенко.

Напомним, в середине июня этого года стало известно, что соратник Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.