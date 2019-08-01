Порошенко про вплив Медведчука на ЗМІ: Справжній власник каналів 112 та NewsOne не змінився, фото: Радіо Свобода

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Справжній власник телеканалів «112 Україна» і NewsOne не змінився й ним продовжує залишатися президент Росії Володимир Путін.

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Про це п’ятий президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю виданню «Українська правда», реагуючи на твердження, що протягом його президентського терміну проросійський політик Віктор Медведчук значно збільшив свій вплив на українські ЗМІ, придбавши вказані телеканали.

Я маю певні підстави стверджувати, що власник 112 не змінився. Незалежно від того, чи він оформлювався на якогось німця, чи на іншу людину, він належить зараз кому? Путіну де-факто, — переконаний Порошенко.

За словами Порошенка, Путін ухвалював і продовжує ухвалювати рішення щодо цього телеканалу.

Бо Янукович приїхав в Москву з каналом на блюдечку, — зазначив п’ятий президент України.

Те саме, за словами Порошенка, стосується і телеканалу NewsOne.

Щодо телеканалу ZIK, який також нещодавно перейшов у власність пов’язаного з Медведчуком медіахолдингу, то, наголошує Порошенко, його продаж Петром Димінським відбувся вже після цьогорічних президентських виборів.

Порошенко наголосив, що в період свого президентства кілька разів пропонував парламенту дати Нацраді право негайно забирати ліцензії у випадку наявності підозри, що ЗМІ належить країні-агресору, однак в результаті була ухвалена постанова без законних механізмів її реалізації.

Бо не можна запроваджувати санкції проти українських фізичних осіб. Закон забороняє, — зазначив Порошенко.

Медведчука немає, є Путін. А Медведчук є його представником, — наголосив Порошенко.

Нагадаємо, в середині червня цього року стало відомо, що соратник Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.