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Тарас Козак, фото: «Слово и Дело»
Соратник Медведчука став власником телеканалу ZIK, кілька відомих журналістів заявили про звільненняhttps://racurs.ua/ua/n123195-soratnyk-medvedchuka-stav-vlasnykom-telekanalu-zik-kilka-vidomyh-jurnalistiv-zayavyly-pro.htmlРакурс
Український політик та соратник кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука Тарас Козак відсьогодні став власником телеканалу ZIK.
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Про це повідомляє телеканал «112 Україна».
Таким чином, тепер Козак є власником трьох телеканалів — ZIK, «112 Україна» та NewsOne.
Після появи цієї новини низка журналістів заявили про припинення співпраці з ZIK.
Так, Вахтанг Кіпіані у своєму Фейсбуці повідомив, що закривається телепередача «Історична правда з Вахтангом Кіпіані», автором і ведучим котрої він є.
Ми зробили близько 500 випусків, — зазначив Кіпіані. — Медведчук — це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього.
Також з телеканалу планує йти ведучий Роман Недзельський.
Завтра видаю в ефір останній випуск тижневика «Деталі» і йду шукати роботу, — заявив він у своєму Фейсбуці.
Припинити співпрацю із ZIK також вирішив журналіст та кандидат у депутати від партії Святослава Вакарчука «Голос» Сергій Рахманін.
Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю, — зазначив Рахманін на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Крім того, залишити ZIK вирішила редактор Тетяна Вергелес.
Мій ЗІК закінчився. Звільняюся, — повідомила вона у Фейсбуці.
Нагадаємо, нещодавно в Генпрокуратурі розповіли про стан розслідування візиту Медведчука та народного депутата Юрія Бойка до Росії в березні цього року.
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