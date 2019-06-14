Тарас Козак, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/ua/n123195-soratnyk-medvedchuka-stav-vlasnykom-telekanalu-zik-kilka-vidomyh-jurnalistiv-zayavyly-pro.html

Ракурс

Український політик та соратник кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука Тарас Козак відсьогодні став власником телеканалу ZIK.

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Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

Таким чином, тепер Козак є власником трьох телеканалів — ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

Після появи цієї новини низка журналістів заявили про припинення співпраці з ZIK.

Так, Вахтанг Кіпіані у своєму Фейсбуці повідомив, що закривається телепередача «Історична правда з Вахтангом Кіпіані», автором і ведучим котрої він є.

Ми зробили близько 500 випусків, — зазначив Кіпіані. — Медведчук — це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього.

Також з телеканалу планує йти ведучий Роман Недзельський.

Завтра видаю в ефір останній випуск тижневика «Деталі» і йду шукати роботу, — заявив він у своєму Фейсбуці.

Припинити співпрацю із ZIK також вирішив журналіст та кандидат у депутати від партії Святослава Вакарчука «Голос» Сергій Рахманін.

Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю, — зазначив Рахманін на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Крім того, залишити ZIK вирішила редактор Тетяна Вергелес.

Мій ЗІК закінчився. Звільняюся, — повідомила вона у Фейсбуці.

Нагадаємо, нещодавно в Генпрокуратурі розповіли про стан розслідування візиту Медведчука та народного депутата Юрія Бойка до Росії в березні цього року.