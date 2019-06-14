Романа Лягіна відправили за ґрати на 60 діб, фото: «Рамблер»

https://racurs.ua/ua/n123194-organizatoru-referendumu-v-dnr-sud-obrav-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Затриманого нещодавно Романа Лягіна, котрого за організацію та проведення так званого референдуму про сувернітет на окупованих територіях Донбасу у травні 2014 року обвинувачують у державній зраді, Шевченківський суд заарештував на 60 діб без права внесення застави.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейcбук повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

Під час проведення незаконного референдуму та до квітня 2016 року Лягін також був головою так званого Центрвиборчкому, а з травня по серпень 2014 року — так званим «міністром праці та соціальної політики ДНР».

Згодом він залишив контрольовані бойовиками території Донбасу та виїхав до тимчасово окупованого Криму.

Кілька місяців тому народний депутат із «Самопомочі» Наталія Веселова повідомила, що Лягін нібито здався СБУ за програмою «Тебе чекають вдома», однак у спецслужбі цю інформацію спростували. Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко у своєму Фейсбуці ще раз підтвердив, що Лягін у березні СБУ не здавався.

Нагадаємо, про затримання Лягіна сьогодні повідомив Луценко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. За словами Луценка, в затриманні Лягіна брали участь Генпрокуратура та СБУ.