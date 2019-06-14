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Ракурс
Романа Лягина отправили за решетку на 60 суток, фото: «Рамблер»

Организатору «референдума» в ДНР суд избрал меру пресечения

14 июн 2019, 19:57
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Задержанного недавно Романа Лягина, которого за организацию и проведение так называемого референдума о сувернитете на оккупированных территориях Донбасса в мае 2014 года обвиняют в государственной измене, Шевченковский суд арестовал на 60 суток без права внесения залога.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

При проведении незаконного референдума и до апреля 2016 года Лягин также был председателем так называемого Центризбиркома, а с мая по август 2014 года — так называемым «министром труда и социальной политики ДНР».

Впоследствии он оставил контролируемые боевиками территории Донбасса и уехал во временно оккупированный Крым.

Несколько месяцев назад народный депутат из «Самопомощи» Наталья Веселова сообщила, что Лягин якобы сдался СБУ по программе «Тебя ждут дома», однако в спецслужбе эту информацию опровергли. Сегодня генпрокурор Юрий Луценко в своем Фейсбуке еще раз подтвердил, что Лягин в марте СБУ не сдавался.

Напомним, о задержании Лягина сегодня сообщил Луценко на своей странице в социальной сети Фейсбук. По словам Луценко, в задержании Лягина участвовали Генпрокуратура и СБУ.

Источник: Ракурс


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