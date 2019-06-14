Человеческий скелет деформируется вследствие активного использования смартфонов, фото: Pexels

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Ракурс

Активное использование смартфонов в последние годы, вероятно, повлияло на человеческий скелет. Особенно это касается молодежи, чей скелет еще развивается.

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В частности, в последние годы все чаще у людей встречается странный нарост чуть выше шеи. Затылочная выпуклость иногда настолько велика, что ее можно чувствовать, нажимая пальцами на основание черепа. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ученого из сферы здравоохранения из австралийского Университета Саншайн-Кост Дэвида Шахара.

Я был клиницистом в течение 20 лет и только в последнее десятилетие все больше фиксирую, что мои пациенты имеют этот нарост на черепе, — отмечает Шахар.

Эта особенность, также известная как «внешний затылочный выступ», расположена в нижней части черепа, чуть выше шеи.

До недавнего времени она считалась чрезвычайно редкой.

Шахар вместе с коллегами проанализировал более тысячи рентгеновских снимков черепов у людей в возрасте 18 до 86 лет.

Оказалось, что этот нарост был гораздо более распространенным, чем они ожидали, а также, что он гораздо чаще встречался в младшей возрастной группе.

Причину этого явления Шахар видит в современных технологиях, в частности, в одержимости смартфонами и планшетами. Когда мы склоняемся над ними, мы вытягиваем шею и держим голову выставленной вперед. Это проблематично, так как средняя голова весит около 4,5 кг — примерно столько, сколько большой арбуз.

Когда мы сидим прямо, голова аккуратно сбалансирована на нашем скелете. Но когда мы наклоняемся вперед, шеи приходится напрягаться.

По мнению Шахара этот нарост формируется, потому что сгорбленная поза создает дополнительное давление на место, где мышцы шеи прикрепляются к черепу — и тело реагирует, формируя новые слои кости в этом месте. Они помогают черепу справляться с дополнительной нагрузкой, распределяя вес на более широкую область.

Объясняя, почему такие изменения скелета не формировались ранее в результате чтения книг, Шахар отметил, что даже в 1973 году, задолго до того, как были изобретены современные гаджеты, средний американец обычно читал около двух часов ежедневно. В противоположность этому, сегодня люди тратят почти вдвое больше времени на свои смартфоны.

Напомним, недавно британские ученые доказали, что опасения по поводу зависимости от смартфонов основаны на ложных доказательствах.