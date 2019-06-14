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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Hyser

Зеленский назначил руководителя Госпогранслужбы

14 июн 2019, 18:43
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Госпогранслужбы (ГПСУ). Им стал полковник Сергей Дейнеко.

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Соответствующий указ № 403/2019 от 13 июня опубликован на сайте Администрации президента.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже представил коллективу Госпогранслужбы нового руководителя, сообщает пресс-служба (ГПСУ).

Многие из вас знают, кто Сергей Васильевич такой, — отметил Аваков.

Дейнеко на военной службе в ГПСУ с 1992 года. Имеет три высших образования, прошел все этапы служебного роста, сообщил Аваков.

Дайнеко в 2014 году во время начала российской агрессии в Донбассе руководил Луганским пограничным отрядом. Во время боевых действий на востоке Украины получил ранения.

Имеет орден Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степени медали, и, надеюсь, будет иметь ваше уважение, — отметил глава МВД.

Сергей Дейнеко и Арсен Аваков, фото: ГПСУ

Напомним, Зеленский сегодня также назначил новое руководство Национальной гвардии Украины (НГУ). Главой Нацгвардии стал генерал-лейтенант Николай Балан, который до этого был исполняющим обязанности командующего НГУ.

Источник: Ракурс


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