«Укртрансгаз» предупреждает о чрезвычайной ситуации национального уровня на ГТС, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n123191-funkcionirovanie-gts-ukrainy-pod-ugrozoy-ukrtransgaz.html

Ракурс

На газотранспортной системе Украины (ГТС) сложилась критическая ситуация, вызванная сложным финансовым состоянием оператора ГТС ПАО «Укртрансгаз».

Loading...

«Укратрансгаз» не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Этого газа хватит только до 24 июня, сообщает пресс-служба компании.

Задолженность «Укратрансгаза» перед поставщиками голубого топлива уже составляет 4,1 млрд грн.

Отмечается, что причиной этой критической ситуации стал ряд факторов. В частности — принятые в конце 2018 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) тарифы.

В «Укртрансгазе» отмечают, что эти тарифы позволяют закупать технический газ лишь в объеме 60% от необходимого уровня.

Кроме того, не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из ГТС, в результате чего участники рынка по состоянию на февраль этого года задолжали «Укртрансгазу» более 35 млрд грн. За период марта-апреля 2019 года задолженность выросла еще на 2,5 млрд грн, сообщают в компании.

Отмечается, что «Укртрансгаз» уже сообщил ГСЧС и СНБО об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Сейчас компания ведет переговоры с НКРЕКП по исправлению ситуации, а также с кредиторами о реструктуризации долга.

Технический газ используется для обеспечения эксплуатации газовых сетей, в том числе регулирования давления в ГТС, а также продувки и заполнения сети во время ремонтных работ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал создание НКРЕКП неконституционным.