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Ракурс
Создание НКРЭКУ Порошенко КСУ признал неконституционным. Фото: Інформатор

Создание НКРЭКУ Порошенко КСУ признал неконституционным

14 июн 2019, 12:55
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Создание Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) экс-президентом Петром Порошенко назвали в Конституционном суде (КСУ) неконституционным. В КСУ признали, что Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий.

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КСУ рассмотрел представление 46 нардепов и признал, что создание НКРЭКУ не соответствует конституции. Орган создали указом Порошенко от 27 августа 2014 № 694, а в сентябре 2016 Рада приняла Закон «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг». Об этом сообщает «Зеркало недели».

Согласно этому закону, НКРЭКУ стала постоянно действующим органом, членов которого мог назначать и увольнять только президент. Однако в КСУ заявили, что по своей сути НКРЭКУ является органом исполнительной власти, поэтому должна была получить соответствующий статус, а работу органа должен был направлять Кабмин.

В период президентства Порошенко НКРЭКУ регулярно вызывала скандалы. Ее обвиняли в принятии решений в интересах Порошенко и его окружения, которые позволяли выводить деньги из госбюджета. Так, в 2016-м НКРЭКУ утвердила формулу «Роттердам +".

Отметим, что в НКРЭКУ заявили, что не получали информацию о решении КСУ и не будут комментировать признание органа неконституционным.

Дело о не конституционности НКРЭКУ было на рассмотрении суда с 2017 года. Когда в 2018 году председателем КСУ стал Станислав Шевчук, рассмотрение дела остановилось. Коллеги Шевчука заявляли, что председатель КСУ прибегает к откровенным манипуляциям и искусственно затягивает рассмотрение дела.

В мае этого года Шевчука уволили за систематических нарушения законов и Конституции.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование против Шевчука из-за злоупотребления служебным положением.

Источник: Ракурс


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