Створення НКРЕКП Порошенком КСУ визнав неконституційним. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n123172-stvorennya-nkrekp-poroshenkom-ksu-vyznav-nekonstytuciynym.html

Ракурс

Створення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) екс-президентом Петром Порошенком назвали в Конституційному суді (КСУ) неконституційним. В КСУ визнали, що Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Loading...

КСУ розглянув подання 46 нардепів і визнав, що створення НКРЕКП не відповідає конституції. Орган створили указом Порошенка від 27 серпня 2014 року № 694, а у вересні 2016 року Рада прийняла Закон «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Згідно з цим законом, НКРЕКП стала постійно діючим органом, членів якого міг призначити та звільнити тільки президент. Однак в КСУ заявили, що по своїй суті НКРЕКП є органом виконавчої влади, тому мав бути визначений відповідний статус, а роботу органу мав скеровувати Кабмін.

У період президентства Порошенка НКРЕКП регулярно викликала скандали. Її звинувачували у прийнятті рішень в інтересах Порошенка та його оточення, які дозволяли виводити гроші із держбюджету. Так, у 2016-му НКРЕКП затвердила формулу «Роттердам+".

Зазначимо, що у НКРЕКП заявили, що не отримували інформацію про рішення КСУ та не будуть коментувати визнання органу неконституційним.

Справа про неконституційність НКРЕКП була на розгляді суду з 2017 року. Коли у 2018 році головою КСУ став Станіслав Шевчук, розгляд справи зупинився. Колеги Шевчука заявляли, що голова КСУ вдається до відвертих маніпуляцій та штучно затягує розгляд справи.

У травні цього року Шевчука звільнили через систематичні порушення законів та Конституції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування проти Шевчука через зловживання службовим становищем.