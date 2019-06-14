Мінприроди показало, як збирається відновлювати ліси Карпат. Фото: tyachiv.com.ua

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Вирубування лісів у Карпатах завдає значної шкоди екології України. Долати проблему, яка вже сягнула катастрофічних масштабів, Мінприроди вирішило шляхом нових насаджень.

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Вже виділено кошти на модернізацію «Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру», що забезпечить виробництво понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат, повідомляє сьогодні прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів

Передбачено реконструкцію цеху посіву, теплиць і лісорозсадника центру, заявив під час візиту на Львівщину очільник відомства Остап Семерак.

На території карпатських лісів планується висаджувати й червонокнижні дерева та рослини, які наразі ростуть на об'єктах природно-заповідного фонду регіону.

Нагадаємо, що британська неурядова організація Earthsight, яка вивчає проблеми незаконного вирубування лісів по всьому світу, дослідила 18 лісозаготівельних ділянок в Україні і встановила, що за останні чотири роки незаконна порубка й вивезення українського лісу до країн Євросоюзу зросли на 75%. У 2017 році через контрабанду лісу Україна зазнала втрат щонайменше на 1 млрд євро.

У квітні цього року Верховна Рада з метою збереження українських лісів вдвічі збільшила штрафи за незаконне вирубування лісових насаджень та контрабанду деревини.