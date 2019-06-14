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Минприроды показало, как собирается возрождать леса Карпат. Фото: tyachiv.com.ua

Минприроды показало, как собирается возрождать леса Карпат (ФОТО)

14 июн 2019, 12:26
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Вырубка лесов в Карпатах наносит значительный урон экологии Украины. Преодолевать проблему, которая уже достигла катастрофических масштабов, Минприроды решило путем новых насаждений.

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Уже выделены средства на модернизацию «Львовского лесного селекционно-семенного центра», который обеспечит производство более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат, сообщает сегодня пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

Предусмотрена реконструкция цеха посева, теплиц и лесопитомника центра, заявил во время визита во Львовскую область глава ведомства Остап Семерак.

Минприроды показало, как собирается возрождать леса Карпат. Фото: пресс-служба ведомства

Минприроды показало, как собирается возрождать леса Карпат. Фото: пресс-служба ведомства

Минприроды показало, как собирается возрождать леса Карпат. Фото: пресс-служба ведомства

Минприроды показало, как собирается возрождать леса Карпат. Фото: пресс-служба ведомства

На территории карпатских лесов планируется высаживать и краснокнижные деревья и растения, которые сейчас растут на объектах природно-заповедного фонда региона.

Напомним, что британская неправительственная организация Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, исследовала 18 лесозаготовительных участков в Украине и установила, что за последние четыре года незаконная рубка и вывоз украинского леса в страны Евросоюза выросли на 75%. В 2017 году из-за контрабанды леса Украина потеряла по меньшей мере 1 млрд евро.

В апреле этого года Верховная Рада с целью сохранения украинских лесов вдвое увеличила штрафы за незаконную вырубку лесных насаждений и контрабанду древесины.

Источник: Ракурс


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