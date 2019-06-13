Станіслав Шевчук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n123133-zlovjyvannya-slujbovym-stanovyschem-dbr-rozpochalo-rozsliduvannya-proty-kolyshnogo-golovy.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження проти колишнього голови Конституційного суду України (КСУ) Станіслава Шевчука.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

Зазначається, що провадження було відкрите після отримання звернення від одного з народних депутатів, котрий повідомив, що Шевчук міг незаконно призначити собі позаштатних радників, що привело до зайвих бюджетних витрат.

Зазначається, що провадження відкрите за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі слідчі перевіряють дії Шевчука.

Нагадаємо, Шевчука зняли з посади голови КСУ та позбавили статусу судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні цього суду. За відповідне рішення проголосували 12 із 18 суддів КСУ. Шевчука звинуватили у політизації діяльності суду, видаванні незаконних розпоряджень та ігноруванні прав суддів. Сам Шевчук заявив, що вважає своє звільнення конституційним переворотом, організованим тодішнім президентом Петром Порошенком.