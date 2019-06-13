Композитор Володимир Івасюк не міг повіситися сам — експертиза. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n123132-kompozytor-volodymyr-ivasuk-ne-mig-povisytysya-sam-ekspertyza.html

Ракурс

Композитор Володимир Івасюк, знайдений повішеним у лісі навесні 1979 року, не міг вчинити самогубство. Це підтвердила експертиза.

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Прокуратура Львівської області звернулася до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, аби встановити причини смерті Івасюка, зокрема, розібратися, чи міг композитор вчинити самогубство. Фахівці відтворили всі необхідні умови — у травні поточного року у лісі на такому ж дереві провели слідчий експеримент, повідомив керівник інституту Олександр Рувін, передають УНН.

Експеримент поділили на етапи: перший — дізнатися, чи міг Івасюк сам залізти на дерево, зав’язати ремінь від плаща й опинитися у петлі; другий — зрозуміти, чи міг він це зробити із залученням іншої людини, і яка допомога могла йому знадобитися.

Також Рувін зазначив, що було знайдено спортивно натренованого чоловіка, який за зовнішніми характеристиками був схожим на композитора.

За підсумками експерименту було встановлено, що Івасюк не міг вчинити самогубство, оскільки навіть натренованому чоловіку, який підтягується на одній руці, не вдалося повторити необхідні для цього дії. У цьому йому не допомогли навіть підставки, драбина, стільці та інші предмети, яких на місці події не виявляли.

Всього було проведено кілька експериментів, які підтвердили, що Івасюк не міг сам опинитися в петлі, хтось ще брав участь у тих подіях. Матеріали з підсумками експертиз було передано до прокуратури Львівської області для ухвалення процесуальних рішень.

Як відомо, Володимир Івасюк був знайдений повішеним 18 травня 1979 року в лісі неподалік від Львова. Тоді слідство розглядало єдину версію — самогубство внаслідок психічного розладу. Прокуратура закрила справу через два місяці нібито у зв’язку з відсутністю складу злочину.

За час своєї творчої діяльності автор музики для української естради написав 107 композицій і 53 інструментальні твори, найвідомішими з яких вважаються хіти «Червона Рута» та «Водограй».