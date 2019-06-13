Макевой продав свою сорочку на аукціоні і віддав зібрані гроші на благодійність. Фото: GlobalSib

https://racurs.ua/ua/n123131-makevoy-prodav-svou-sorochku-na-aukcioni-i-viddav-zibrani-groshi-na-blagodiynist-foto-video.html

Ракурс

Знаменитий шотландський актор Джейм Макевой виставив на аукціон свою сорочку з автографами та забрав 75 тис. дол. Після продажу сорочки актор передав гроші на благодійність.

Loading...

Кошти від продажу сорочки Макевоя підуть на допомогу онкохворим дітям у нью-йоркський фонд «Будинок Роналда Макдоналда». Актор подякував усім учасникам і сказав, що вони зробили чудову справу. Про це Макевой повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Сорочка Макевоя привернула багато уваги, адже на ній залишили свої підписи Емі Адамс, Тейлор Свіфт, Софі Тернер, Брі Ларсон, Шарліз Терон, Ніколас Холд, Сем Рокуел, Майкл Б. Джордан, Семюел Л. Джексон, Френсіс МакДорманд та інші учасники церемонії «Оскар».

Автографи колег Макевой назбирав під час минулої церемонії у лютому. Як зізнався сам актор, чудова ідея спала йому на думку під час вечірки від журналу Vanity Fair, яка традиційно проходила після «Оскару».

Аби взяти участь в аукціоні, треба було зробити ставку у розмірі щонайменше 10 дол. Переможця Макевой оголосив у соцмережі.

Зазначимо, що Макевой відомий за фільмами «Спліт» та «Люди Ікс».

Як раніше повідомлялося, в США мільярдер виплатив борги 400 студентів.