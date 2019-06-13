Міст Кличка: влада замовила нове броньоване скло для об'єкту, фото — rubryka.com

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Для нового пішохідного мосту в Києві замовили нове броньоване скло. Міський голова столиці Віталій Кличко розповів, що на цьому об'єкті у травні тріснуло не броньоване скло-основа, а тонкий захисний шар.

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Кличко порівняв пошкодження, які невідомі спричинили новій переправі у перші після відкриття дні, з тим, як дряпають захисну плівку смартфонів.

Ось телефон й у нього є захисна плівка. Це не скло тріснуло, а захисна плівка — таке тоненьке скло. Там знаходиться триплекс — броньоване скло, яке витримує величезне навантаження. Люди злякалися, бо виглядає так, ніби тріснуло скло, — пояснив Кличко.

Влада міста замовила більш потужне скло — броньоване, яке здатне витримувати ще більші навантаження. Кличко також закликав людей обережніше поводитися із міською інфраструктурою, оскільки «гарантії від вандалів відсутні».

Утім, за інформацією Департаменту державної архітектурної будівельної інспекції, новий міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів станом на 28 травня не був прийнятий в експлуатацію. Прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами коштами, виділеними на будівництво мостового переходу.

Після відкриття мосту невідомі пошкодили його скляну частину.