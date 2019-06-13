Мост Кличко: власть заказала новое бронированное стекло для объекта, фото — rubryka.com

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Для нового пешеходного моста в Киеве заказали новое бронированное стекло. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что на этом объекте в мае треснуло не бронированное стекло-основа, а тонкий защитный слой.

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Кличко сравнил повреждения, которые неизвестные нанесли новой переправе в первые после открытия дни, с тем, как царапают защитную пленку смартфонов.

Вот телефон и у него есть защитная пленка. Это не стекло треснуло, а защитная пленка — такое тоненькое стекло. Там находится триплекс — бронированное стекло, которое выдерживает большую нагрузку. Люди испугались, потому что выглядит так, будто треснуло стекло, — объяснил Кличко.

Власти города заказали более мощное стекло — бронированное, которое способно выдерживать еще большие нагрузки. Кличко также призвал людей осторожнее обращаться с городской инфраструктурой, поскольку «гарантии от вандалов отсутствуют».

Впрочем, по информации Департамента государственной архитектурной строительной инспекции, новый мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов по состоянию на 28 мая не был принят в эксплуатацию. Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами средствами, выделенными на строительство мостового перехода.

После открытия моста неизвестные повредили его стеклянную часть.