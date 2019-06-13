СБУ сообщает о предотвращении диверсии на «Харьковводоканале», фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/n123129-zaverbovannyy-rossiyanami-zloumyshlennik-pytalsya-osuschestvit-diversiu-na-harkovvodokanale.html

Ракурс

Завербованный сотрудниками российского ФСБ житель Харьковской области пытался взорвать взрывчатку на территории стратегического объекта — коммунального предприятия «Харьковводоканал».

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что злоумышленника россияне завербовали в феврале этого года в городе Белгорогоде.

Взрывчатку, мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте, злоумышленник заложил на территории комплекса водоподготовки «Днепр» «Харьковводоканала» в поселке Краснопавловка, у емкости с хлором, который используется для очистки воды.

В СБУ отмечают, что этот взрыв мог привести к прекращению водоснабжения в Харькове и городе Лозовая. Кроме того, емкость с хлором уже бы не подлежала восстановлению.

После закладки взрывчатки и попытки ее подрыва злоумышленника задержали, отмечают в спецслужбе. За попытку осуществления диверсии ему объявлено подозрение по ст.113 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в декабре прошлого года СБУ сообщала о предупреждении диверсии на железной дороге в Харьковской области.