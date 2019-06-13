СБУ повідомляє про запобігання диверсії на «Харківводоканалі», фото: «Детектор медіа»

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Завербований співробітниками російського ФСБ мешканець Харківської області намагався підірвати вибухівку на території стратегічного об'єкту — комунального підприємства «Харківводоканал».

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Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що зловмисника росіяни завербували в лютому цього року в місті Бєлгорогоді.

Вибухівку, потужністю 2 кг в тротиловому еквіваленті, зловмисник заклав на території комплексу водопідготовки «Дніпро» «Харківводоканалу» в селищі Краснопавлівка, біля ємності з хлором, котрий використовується для очищення води.

У СБУ наголошують, що цей вибух міг призвести до припинення водопостачання в Харкові та місті Лозова. Крім того, ємність з хлором вже б не підлягала відновленню.

Після закладання вибухівки та спроби її підриву зловмисника затримали, зазначають у спецслужбі. За спробу здійснення диверсії йому оголошено підозру за ст.113 Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у грудні минулого року СБУ повідомляла про попередження диверсії на залізниці у Харківській області.