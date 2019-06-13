Композитор Владимир Ивасюк не мог повеситься сам — экспертиза. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n123132-kompozitor-vladimir-ivasuk-ne-mog-povesitsya-sam-ekspertiza.html

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Композитор Владимир Ивасюк, найденный повешенным в лесу весной 1979 года, не мог совершить самоубийство. Это подтвердила экспертиза.

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Прокуратура Львовской области обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, чтобы установить причины смерти Ивасюка, в частности, разобраться, мог ли композитор совершить суицид. Специалисты воссоздали все необходимые условия — в мае текущего года в лесу на таком же дереве провели следственный эксперимент, сообщил глава института Александр Рувин, передают УНН.

Эксперимент поделили на этапы: первый — узнать, мог ли Ивасюк сам залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; второй — понять, мог ли он это сделать с привлечением другого человека, и какая помощь могла ему понадобиться.

Также Рувин отметил, что был найден спортивно натренированный человек, который по внешним характеристикам походил на композитора.

По итогам эксперимента было установлено, что Ивасюк не мог совершить самоубийство, поскольку даже натренированный человек, который подтягивается на одной руке, не смог повторить необходимые для этого действия. В этом ему не помогли даже подставки, лестницы, стулья и другие предметы, которых на месте происшествия не обнаруживали.

Всего было проведено несколько экспериментов, которые подтвердили, что Ивасюк не мог сам оказаться в петле, кто-то еще участвовал в произошедшем. Материалы с итогами экспертизы были переданы в прокуратуру Львовской области для принятия процессуальных решений.

Как известно, Владимир Ивасюк был найден повешенным 18 мая 1979 года в лесу недалеко от Львова. Тогда следствие рассматривало единственную версию — самоубийство в результате психического расстройства. Прокуратура закрыла дело через два месяца якобы в связи с отсутствием состава преступления.

За время своей творческой деятельности автор музыки для украинской эстрады написал 107 композиций и 53 инструментальных произведения, самыми известными из которых считаются хиты «Червона Рута» и «Водограй».