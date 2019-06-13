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Станислав Шевчук, фото: LIGA.net

Злоупотребление служебным положением: ГБР начало расследование против бывшего главы Конституционного суда Шевчука

13 июн 2019, 15:22
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Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство против бывшего председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Станислава Шевчука.

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Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Отмечается, что производство было открыто после получения обращения от одного из народных депутатов, который сообщил, что Шевчук мог незаконно назначить себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Отмечается, что производство открыто по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Сейчас следователи проверяют действия Шевчука.

Напомним, Шевчука сняли с должности председателя КСУ и лишили статуса судьи КСУ на специальном пленарном заседании этого суда. За соответствующее решение проголосовали 12 из 18 судей КСУ. Шевчука обвинили в политизации деятельности суда, выдаче незаконных распоряжений и игнорировании прав судей. Сам Шевчук заявил, что считает свое увольнение конституционным переворотом, организованным тогдашним президентом Петром Порошенко.


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