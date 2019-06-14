«Укртрансгаз» попереджає про надзвичайну ситуацію національного рівня на ГТС, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n123191-ukrtransgaz-poperedjaie-pro-nadzvychaynu-sytuaciu-nacionalnogo-rivnya-na-gts.html

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На газотранспортній системі Україн (ГТС) склалася критична ситуація, викликана складним фінансовим станом оператора ГТС ПАТ «Укртрансгаз».

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«Укратрансгаз» не має можливості вчасно розраховуватися за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб. Цього газу вистачить лише до 24 червня, повідомляє прес-служба компанії.

Заборгованість «Укратрансгазу» перед постачальниками блакитного палива вже складає 4,1 млрд грн.

Зазначається, що причиною цієї критичної ситуації став ряд факторів. Зокрема — ухвалені наприкінці 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тарифи.

У «Укртрансгазі» наголошують, що ці тарифи дозволяють закуповувати технічний газ лише в обсязі 60% від необхідного рівня.

Крім того, не врегульована проблема несанкціонованого відбору газу з ГТС, в результаті чого учасники ринку станом на лютий цього року заборгували «Укртрансгазу» понад 35 млрд грн. За період березня-квітня 2019 року заборгованість зросла ще на 2,5 млрд грн, повідомляють у компанії.

Зазначається, що «Укртрансгаз» вже повідомив ДСНС та РНБО про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Наразі компанія проводить переговори з НКРЕКП щодо виправлення ситуації, а також з кредиторами щодо реструктуризації боргу.

Технічний газ використовується для забезпечення експлуатації газових мереж, зокрема регулювання тиску в ГТС, а також продування та заповнення мережі під час ремонтних робіт.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав створення НКРЕКП неконституційним.