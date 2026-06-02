Шмигаль та Байрактар. Фото: Денис Шмигаль у Telegram

https://racurs.ua/ua/n214180-novyy-marshrut-postachannya-gazu-obgovoruut-ukrayina-ta-turechchyna.html

Ракурс

Новий маршрут постачання газу з використанням української газотранспортної системи та підземних сховищ можуть створити Україна та Туреччина.

Київ та Анкара зміцнюють партнерство в енергетичній сфері. А новий «газовий» проект може забезпечити до 5 млрд куб. м газу на рік не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи. Українські та турецькі фахівці вже працюють над його комерційною та технічною моделлю. Про це перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив у Telegramпісля зустрічі з турецьким міністром Альпарсланом Байрактаром.

Маємо значний потенціал для поглиблення співпраці як на міждержавному рівні, так і між нашими компаніями. Зокрема, зацікавлені у створенні нового маршруту постачання газу з використанням української газотранспортної системи та підземних сховищ, — зазначив Шмигаль.

Також посадовці обговорили підготовки України до наступного опалювального сезону. Крім того, Україна та Туреччина розглядають можливість спільної розробки газових родовищ у Чорному морі.

Нагадаємо, у квітні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в межах підготовки до зими заплановано накопичити в підземних сховищах 14,6 млрд куб. м газу. НАК «Нафтогаз України» та Оператор ГТС України вже працюють над питанням щодо бронювання можливих потужностей для імпорту природного газу та продовження дії маршрутних продуктів «Вертикального газового коридору».