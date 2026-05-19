Масштабну схему розкрадання газу з державної ГТС викрили на Прикарпатті.

Організував її керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. А до реалізації схеми він залучив трьох підлеглих. Ця фірма користувалася державною газотранспортною системою для транспортування видобутого газу. Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням «Оператора ГТС України». Про це Офіс генерального прокурора 18 травня повідомив у Telegram.

Правоохоронці встановили, що з січня 2022 року по жовтень 2025 року зловмисники систематично втручалися в роботу вузла обліку газу. Ділки за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу.

Таким чином вони змогли вкрасти газу на понад 203 млн грн, а держава недоотримала понад 8 млн куб. м газу. Фігуранти продавали газ на ринку як власний ресурс.

Правоохоронці вже затримали учасників схеми й повідомили їм про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Правоохоронці вже затримали учасників схеми й повідомили їм про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.