Шахрайські кол-центри на понад 1 тис. 500 робочих місць викрили у Дніпропетровській області.

У середу, 25 лютого, на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. Офіси зловмисників налічували понад 1 тис. 500 робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Офіс Генерального прокурора продовжує системну роботу з очищення країни від мережі незаконних кол-центрів. Протидія кібершахрайству сьогодні — це не просто боротьба зі злочинністю, а стратегічний елемент цифрової безпеки держави, — наголосив генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, зловмисники діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ. Обіцяючи «гарантований та швидкий заробіток», вони переконували людей вкладати кошти. В окремих випадках шахраї використовували підставні платформи, де потерпілим демонстрували фейкове зростання їхніх «інвестицій» та віртуальні прибутки. Натомість гроші відразу «падали» на рахунки організаторів схем.

Жертвами шахраїв були сотні осіб не лише з України, але й Європи та Азії. У кол-центрах правоохоронці вилучили 1 тис. 500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші речові докази злочинної діяльності.