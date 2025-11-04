Новини
Ракурс
Настоятель Святогірської лаври Арсеній отримав нову підозру. Фото:

Настоятель Святогірської лаври Арсеній отримав нову підозру

4 лис 2025, 12:56
Настоятель Святогірської лаври Арсеній отримав нову підозру від українських правоохоронців.

Слідство встановило, що у травні-червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів поширював наративи російської пропаганди. Клірик, серед іншого, звинувачував українських військових у загибелі священнослужителів та знищенні храмів. При цьому він заперечував російську агресію.

Митрополиту Арсенію вже повідомили про підозру у виправдуванні та запереченні збройної агресії РФ, а також глорифікації її учасників (ч. 1, 3 ст. 436−2) Кримінального кодексу України. Суд повторно обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України вже викрила клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України. Матеріали справи скерували до суду.

Джерело: Ракурс


