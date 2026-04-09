Денис Шмигаль

Україна продовжує жити в умовах війни та постійних російських атак по інфраструктурі, тож наступна зима, очевидно, буде такою ж складно.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль після проведеного засідання Кризового комітету за участі представників компаній паливно-енергетичного сектору.

За словами Шмигаля, в межах підготовки до зими заплановано накопичити в підземних сховищах 14,6 млрд куб. м газу.

Водночас ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації, — наголосив він.

За словами міністра, орієнтиром залишається досвід попередніх опалювальних сезонів:

наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок опалювального сезону дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак;

таким чином, 13,2 млрд куб. м визначено як критично необхідний мінімум.

Для стабільного проходження наступного осінньо-зимового періоду ключовими завданнями залишаються:

своєчасне контрактування імпортних поставок природного газу;

закачування ресурсу до ПСГ у період найнижчих ринкових цін;

диверсифікація маршрутів постачання.

НАК «Нафтогаз України» та Оператор ГТС України вже працюють над питанням щодо бронювання можливих потужностей для імпорту природного газу та продовження дії маршрутних продуктів «Вертикального газового коридору», — зазначив він.

Також під час засідання приділили увагу підготовці до ремонтної кампанії.

Скоординували дії щодо формування запасів обладнання для виконання планових, позапланових та аварійних робіт. Забезпечення відповідних потреб відбувається у тісній співпраці з міжнародними партнерами та донорами, — розповів Шмигаль.