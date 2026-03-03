До зими в Україні підготують План стійкості, фото: Google Gemini

Володимир Зеленський, президент України, провів нараду зі своїм позаштатним радником Олександром Кубраковим щодо підготовки до наступної зими.

Про це Зеленський повідомив сьогодні, 3 березня, у своєму Telegram-каналі.

Говорили з Олександром Кубраковим перед РНБО щодо основних підсумків цього зимового сезону й підготовки до наступної зими. Головне — врахувати весь реальний досвід громад за цю зиму, плануючи захист на наступну, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій: