Ракурсhttps://racurs.ua/
До зими в Україні підготують План стійкості, фото: Google Gemini
План стійкості для регіонів затвердить РНБО — Зеленський про підготовку до зимиhttps://racurs.ua/ua/n212388-plan-stiykosti-dlya-regioniv-zatverdyt-rnbo-zelenskyy-pro-pidgotovku-do-zymy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, провів нараду зі своїм позаштатним радником Олександром Кубраковим щодо підготовки до наступної зими.
Про це Зеленський повідомив сьогодні, 3 березня, у своєму Telegram-каналі.
Говорили з Олександром Кубраковим перед РНБО щодо основних підсумків цього зимового сезону й підготовки до наступної зими. Головне — врахувати весь реальний досвід громад за цю зиму, плануючи захист на наступну, — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій:
Важливо, щоб міста й громади, які до цієї зими підійшли неефективно, змогли до наступного сезону підготуватися краще, зокрема Київ. На рівні РНБО України будуть затверджені плани стійкості для всіх наших регіонів.