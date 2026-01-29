В Україні низка будинків перебувають без опалення

Ракурс

В Україні без опалення залишаються трохи більше 900 житлових будинків, із них 613 — у Києві.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба, повідомляє видання «Новини.LIVE».

Кулеба зазначив, що вдалося перейти до жорстких, але планових графіків електропостачання. Повних блекаутів поступово вдається уникати.

Для відновлення теплопостачання діє ремонтний план, який контролює спеціальний штаб під керівництвом Дениса Шмигаля, — розповів Кулеба.

Зазначається, що:

будинки, де тепло наразі неможливо подати, максимально підключають до стабільного електропостачання, щоб компенсувати відсутність опалення. Тривають роботи на ТЕЦ-4 і ТЕЦ-6;

Кабмін готує рішення щодо нарахування та оплати за комунальні послуги за січень для мешканців Києва.

Джерело: «Новини.LIVE»