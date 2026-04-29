Миколаївка на Донеччині залишилася без газу через російські обстріли

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські обстріли пошкодили газову мережу на Донеччині
На Донеччині місто Миколаївка залишилося без газу через російські обстріли.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба АТ «Донецькоблгаз».
На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж, — розповіли у компанії. — Донецькоблгаз повідомляє, що через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції «Слов'янська ДРЕС».
Зазначається, що фахівці компанії контролюють ситуацію та оцінюють наслідки пошкоджень.
Раніше у «Донецькоблгазі» повідомляли, що лише за період з 20 по 26 квітня внаслідок бойових дій на Донеччині зафіксовано 30 пошкоджень газової інфраструктури через російську агресію. Це призводило до витоків газу та відключень споживачів. Зокрема, рашисти регулярно обстрілюють Миколаївку — за тиждень зафіксовано 10 пошкоджень, пошкоджено розподільчі газопроводи.
Попри складну безпекову ситуацію, аварійні бригади продовжують працювати над відновленням мереж там, де це можливо.