Николаевка Донецкой области осталась без газа из-за российских обстрелов

Російські обстрілы пошкодили газову мережу в Донецькій області

На Донеччині місто Миколаївка залишилося без газу через російські обстріли.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба АТ «Донецькоблгаз».

На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж, — розповіли у компанії. — Донецькоблгаз повідомляє, що через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції «Слов'янська ДРЕС».

Зазначається, що фахівці компанії контролюють ситуацію та оцінюють наслідки пошкоджень.

Раніше у «Донецькоблгазі» повідомляли, що лише за період з 20 по 26 квітня внаслідок бойових дій на Донеччині зафіксовано 30 пошкоджень газової інфраструктури через російську агресію. Це призводило до витоків газу та відключень споживачів. Зокрема, рашисти регулярно обстрілюють Миколаївку — за тиждень зафіксовано 10 пошкоджень, пошкоджено розподільчі газопроводи.

Попри складну безпекову ситуацію, аварійні бригади продовжують працювати над відновленням мереж там, де це можливо.