Последствия российской атаки в Днепре, фото: «Новая почта»

https://racurs.ua/n214214-rossiyskaya-ataka-povredila-innovacionnyy-terminal-novoy-pochty-v-dnepre-foto.html

Ракурс

У Дніпрі внаслідок удару російського безпілотника пошкоджений інноваційний термінал «Нової пошти».

Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок удару ворожого БПЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал Нової пошти. Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали, — вказано в повідомленні.

Наразі триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка стану вантажів після удару. На місці працюють поліція та ДСНС.

Компанія компенсує клієнтам втрати відправлень. Найближчим часом з отримувачами зв’яжуться для уточнення деталей відшкодування, — додали в «Новій пошті».

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що внаслідок російської атаки на Дніпро виникла масштабна пожежа на складах торговельної мережі, а під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару по логістичній компанії, розташованій поруч.