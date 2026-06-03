Последствия российской атаки в Днепре, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 3 червня, двічі атакували Дніпро.

Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж. Пол це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару по логістичній компанії, розташованій поруч, — розповіли у відомстві. — На місці працюють понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Мер міста Борис Філатов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що росіяни сьогодні атакували «склади АТБ з харчами».