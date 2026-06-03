Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского РСЗО, скриншот видео

Российского «Козерога» уничтожили на Лиманском направлении (ВИДЕО)

3 июн 2026, 21:34
999

Оператори дронів прикордонного підрозділу «Страж» бригади «Помста» вдруге за тиждень вполювали російську РСЗВ «Козерог-1» на Лиманському напрямку.

Про це сьогодні, у середу 3 червня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.

Окупанти чомусь думали, що заховали «Кишенькову» артилерію у «зеленці» біля зруйнованих будинків, — наголошують у ДПСУ. — Утім, від наших пілотів сховатися нереально.

На відео показано момент завдання удару по «Козерогу» та подальше «фаєр-шоу».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров