Російський дрон атакував «Укрпошту», фото: Ігор Смілянський

https://racurs.ua/ua/n214274-shahed-urazyv-sortuvalnyy-hab-ukrposhty-v-harkovi-foto.html

Ракурс

Російський дрон в ніч на сьогодні, 8 червня, уразив сортувальний хаб «Укрпошти» в Харкові.

Про це сьогодні, 8 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Завдяки завчасно вжитим заходам безпеки всі залишилися живі, а це головне, — наголосив Смілянський. — Більше того, попри значні пошкодження, велика кількість посилок наших клієнтів теж залишилася в безпеці, і сьогодні, попри все, ми розвеземо їх по відділеннях Харкова.

Він запевнив, що тим клієнтам, чиї посилки були знищені, обов’язково компенсують їхню вартість.